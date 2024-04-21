Boğazlıyan ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ekili alanlarda yapılan incelemelerde buğdaylarda Septoria ve Pas, arpalarda ise mantar hastalığına rastlandı.

Boğazlıyan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İlçe müdürlüğü teknik ekipleri tarafından Boğazlıyan ilçesi sınırları içerisinde ekimi yapılan buğday ve arpa gibi hububat ekili alanlardaki arazi incelemelerinde buğdaylarda Septoria ve Pas, arpalarda ise arpa yanıklığı gibi mantar hastalıklarına sıklıkla rastlandığı bildirildi.

Havaların sıcak ve yağışsız gitmesi durumunda hastalıkların şiddetinde ve yayılımında azalma, havaların yağışlı ve kapalı gitmesi durumunda ise hastalıkların şiddetinde ve yayılımında artış olacağına vurgu yapan Boğazlıyan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, üreticileri bu iki durumu dikkate alarak hastalıklara karşı ilaçlama kararı vermeleri konusunda uyardı.