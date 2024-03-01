Elimi kolumu bağladın kader
Tutacağım amma dalım kalmadı
Bunca yıl sırtımda dert ile keder
Atacağım amma halım kalmadı
Gönlüme danıştım dedi ki sabır
Mutlaka yolculuk mekandır kabir
Söyle felek nedir sende ki kibir
Tüteceğim amma yelim kalmadı
Kimlerin dostusun onu da bilmem
Çalsan da kapımı seninle gelmem
Kuruttun deryamı çaylara dalmam
Katacağım amma selim kalmadı
Derman diye yılanlara sarıldım
Kendin bilmez gafillere darıldım
Gam yükünü çeke çeke yoruldum
Satacağım amma kolum kalmadı
Bak yıkıldı şu gönlümün kalesi
Sam yeli soldurdu açmaz lalesi
Hep ağlattın sen başımın belası
Öteceğim amma gülüm kalmadı
Dolanırsın düşman gibi ardımdan
Tozar oldum vatanımdan yurdumdan
Âşık İdris ölüm kolay derdimden
Yatacağım amma salım kalmadı