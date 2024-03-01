Elimi kolumu bağladın kader

Tutacağım amma dalım kalmadı

Bunca yıl sırtımda dert ile keder

Atacağım amma halım kalmadı

Gönlüme danıştım dedi ki sabır

Mutlaka yolculuk mekandır kabir

Söyle felek nedir sende ki kibir

Tüteceğim amma yelim kalmadı

Kimlerin dostusun onu da bilmem

Çalsan da kapımı seninle gelmem

Kuruttun deryamı çaylara dalmam

Katacağım amma selim kalmadı

Derman diye yılanlara sarıldım

Kendin bilmez gafillere darıldım

Gam yükünü çeke çeke yoruldum

Satacağım amma kolum kalmadı

Bak yıkıldı şu gönlümün kalesi

Sam yeli soldurdu açmaz lalesi

Hep ağlattın sen başımın belası

Öteceğim amma gülüm kalmadı

Dolanırsın düşman gibi ardımdan

Tozar oldum vatanımdan yurdumdan

Âşık İdris ölüm kolay derdimden

Yatacağım amma salım kalmadı