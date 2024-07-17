İnsanın çıkarı kendi işinden
Onun yalan olan sözüne bakma
Kulun hali belli olmaz dışından
Yunmuş cilalanmış yüzüne bakma
Dostu olan dost kıymeti bilmeli
Dosta sevgi verip gönül almalı
Kişi ahlakıyla insan olmalı
Giydiği kumaşın bezine bakma
Kemlik gelmez sevgi ile bakandan
Yaklaşma yanına hatır yıkandan
Lokmasını yeme başa kakandan
Aç ölsen yağına tuzuna bakma
Sahte dostlar cepte parana bakar
Fırsatın bulursa acımaz yakar
Sen melek bellersin kör şeytan çıkar
İçi şeytanidir nazına bakma
Âşık İdris düşün gel eyle fikir
Nimet davacıdır etmezse şükür
Kanaat etmeyen nefsinden fakir
Servetin çoğuna azına bakma