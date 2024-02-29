Gidişin gönlüme hüzün veriyor
Acıyıp yüzüme bakma istemem
Sevda hasretiyle içim eriyor
Yeter ettiklerin yakma istemem
Acıyıp yüzüme bakma istemem

Sevdim amma mutlu olamadım ki
Töreden huzuru bulamadım ki
Baş başa verip de kalamadım ki
Kurduğun hayali yıkma istemem

Şimdi gözlerimi çevirdim sana 
Ne cevap verirsin söyle sen bana 
Hasretinden bittim hep yana yana 
Görüp de içini çekme istemem

Gülerek suçunu yüzüme vurma
Niye sevdin diye sorular sorma
İstemezsen eğer yanımda durma
İçime dert olup çökme istemem

Ölmeden ne gelir bilinmez başa
Mutlu ol sevdiğim gönlünce yaşa
Ağlama gözlerin alışır yaşa
Sızlayıp gözünden dökme istemem

Gözlerinden gizli yaşların gelir
Ellerin koynunda asılı kalır
Senin derdin bende başka kim bilir
Boynunu bir yana bükme istemem

Pişman olup bir gün dönersen geri
Bakarsın haraptır İdris’in yeri
Arayıp bulursan yattığım yeri
Kabrime gülleri dikme istemem
Ömür boyu acı çekme istemem