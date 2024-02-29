Gidişin gönlüme hüzün veriyor
Acıyıp yüzüme bakma istemem
Sevda hasretiyle içim eriyor
Yeter ettiklerin yakma istemem
Acıyıp yüzüme bakma istemem
Sevdim amma mutlu olamadım ki
Töreden huzuru bulamadım ki
Baş başa verip de kalamadım ki
Kurduğun hayali yıkma istemem
Şimdi gözlerimi çevirdim sana
Ne cevap verirsin söyle sen bana
Hasretinden bittim hep yana yana
Görüp de içini çekme istemem
Gülerek suçunu yüzüme vurma
Niye sevdin diye sorular sorma
İstemezsen eğer yanımda durma
İçime dert olup çökme istemem
Ölmeden ne gelir bilinmez başa
Mutlu ol sevdiğim gönlünce yaşa
Ağlama gözlerin alışır yaşa
Sızlayıp gözünden dökme istemem
Gözlerinden gizli yaşların gelir
Ellerin koynunda asılı kalır
Senin derdin bende başka kim bilir
Boynunu bir yana bükme istemem
Pişman olup bir gün dönersen geri
Bakarsın haraptır İdris’in yeri
Arayıp bulursan yattığım yeri
Kabrime gülleri dikme istemem
Ömür boyu acı çekme istemem