Gidişin gönlüme hüzün veriyor

Acıyıp yüzüme bakma istemem

Sevda hasretiyle içim eriyor

Yeter ettiklerin yakma istemem

Acıyıp yüzüme bakma istemem

Sevdim amma mutlu olamadım ki

Töreden huzuru bulamadım ki

Baş başa verip de kalamadım ki

Kurduğun hayali yıkma istemem

Şimdi gözlerimi çevirdim sana

Ne cevap verirsin söyle sen bana

Hasretinden bittim hep yana yana

Görüp de içini çekme istemem

Gülerek suçunu yüzüme vurma

Niye sevdin diye sorular sorma

İstemezsen eğer yanımda durma

İçime dert olup çökme istemem

Ölmeden ne gelir bilinmez başa

Mutlu ol sevdiğim gönlünce yaşa

Ağlama gözlerin alışır yaşa

Sızlayıp gözünden dökme istemem

Gözlerinden gizli yaşların gelir

Ellerin koynunda asılı kalır

Senin derdin bende başka kim bilir

Boynunu bir yana bükme istemem

Pişman olup bir gün dönersen geri

Bakarsın haraptır İdris’in yeri

Arayıp bulursan yattığım yeri

Kabrime gülleri dikme istemem

Ömür boyu acı çekme istemem