Çayıralan Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemeğe Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Milletvekili Adayları Ethem Sedef, Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz ve Sezer Yozgat, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İlçe merkezinden çok sayıda vatandaşla birlikte AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Abdulbaki Karataş, sivil toplum kuruluş başkanları ve köy muhtarları katıldı.

“KATILIMDAN MEMNUNUZ”

İftar sonrasında açılışı konuşması yapan MHP Çayıralan İlçe Başkanı Sezai Yaşar, “Milliyetçi Hareket Partisi Çayıralan İlçe Teşkilatı olarak düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği programımıza yoğun bir katılım oldu. İftar yemeğimizi şereflendiren Yozgat Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef Başkanıma, Milletvekili adaylarımız Kazım Ergün, Sezer Yozgat Başkanlarıma, il başkanımız Tekin Irgatoğlu Başkanıma, Çayıralanlı hemşehrilerime ve bütün katılımcılara şahsım ve ilçe teşkilatım adına çok teşekkür ederim iyi ki varsınız. Ne Mutlu Türküm Diyene” şeklinde konuştu.

“BURUK BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ”

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef; “Ülke olarak 6 Şubat’ta bir deprem yaşadıklarını ve bu sebepten dolayı Ramazan ayını buruk geçiriyoruz. Depremde birçok canı, 50 bin insanı kaybettik bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan evlerini kaybedenlere ise acil şifalar diliyorum. Elbirliği ile yaraları saracağız” ifadelerini kullandı.

“GÖZLERİ 14 MAYIS SEÇİMLERİNDE”

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Milletvekili Sedef; “14 Mayıs 2023’de ülkemiz çok önemli bir seçime girecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta 7 düvele karşı verdiği Kurtuluş Savaşı ve Sakarya’da verdiği mücadeleyi bu seçimde yine verecek. Yunanistanlısının gözü bu seçimde, Amerikalısının gözü bu seçimde, PKK’lısının gözü buradaki yapılacak seçimlerde” diyen Sedef konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı kaybetsin diye adeta ellerini açtılar. Ne kadar Türk düşmanı varsa Amerika’sından, Ermeni’sine, Rum’undan tüm Türk düşmanlarına ellerini ovuşturuyorlar. Ama unutuyorlar ki bir tarafta da ülkenin bir karış toprağı için canını seve seve seve feda edecek Ülkücüler, vatan sevdalıları var, Ülküdaşlar var, Milliyetçi Hareket Partisi var” şeklinde konuştu.

“KURŞUN YAĞDIRDILAR”

“Türkiye, 15 Temmuz’da kendi silahı ile yine kendi evladına kurşun sıkan hainleri gördü” diyen Sedef; “FETÖ’ye ait ne kadar hain odak varsa bir araya gelerek kendi ülkemizin yönetimini ele geçirmeye çalıştılar. Kendi ordumuzun silahları ile F16 Savaş uçağımız ile kendi helikopterimiz ile insanımızın üzerine kurşun yağdırdılar. Ülkenin meşru yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı, o günkü Başbakanı’nı, Bakanlarını, Genel Kurmay Başkanı’nı öldürmeye yok etmeye çalıştılar. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve Ülkücü harekette siyaset yapan tüm kadro ile 15 Temmuz’da da, pandemide de, deprem felaketinde de o PKK’lı şerefsizlerle verilen mücadelede, Rusya’sıyla, Amerika’sıyla verilen mücadelede de, Karabağda Ermeni ile verilen mücadelede Devletimizin yanında durdu, milletimizin yanında durdu, hükümetimizin arkasında durdu. Durmaya da devam edecektir. Asıl hedefleri Cumhurbaşkanımızı yıkmak, ülkenin yönetimini ele geçirip güzel ülkemizi bölmek, parçalamak ve Amerika himayesine sokmaktır. Bir oy Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bir oy Devlet Bahçeli’ye” dedi. Haber Merkezi