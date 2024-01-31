Nerde dertli Kerem hani cevheri

Dönmediler yıllar geçti geçeli

Gitti Dadaloğlu gelmedi geri

Ecel şerbetini içti içeli

Bir zamanlar şakıyordu bülbüller

Şimdi yasta mor menekşe sümbüller

Yürek titretmiyor sazımda teller

Veysel o kapıyı açtı açalı

Gözü gönlü tok ne cömert kaldı

Güven duyulacak ne bir fert kaldı

Ne bir yiğit kaldı ne bir mert kaldı

Köroğlu dünyadan göçtü göçeli

Bahar geldi ama gülü görmedik

Yeşili maviyi alı görmedik

Çiçeği görmedik balı görmedik

Arılar kovandan uçtu uçalı

Pir sultan derlerdi bir yanık yürek

Onun da adını zikretmek gerek

Düşmedi elinden kazmayla kürek

Ferhat’ta Şirini seçti seçeli

Sazıyla sözüyle bir büyük Arif

Ne kadar methetsem edilmez tarif

Gülmedi dünyada Mahsuni Şerif

Beladan gadadan kaçtı kaçalı

Âşık İdris derki benim niyetim

Erenler iledir samimiyetim

Sazlar öksüz kaldı türküler yetim

Ecel has bahçeyi biçti biçeli