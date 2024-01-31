Pek çoğumuz zaman zaman yakınlarımız tarafından yeterince sevilmediğimizi düşünürüz ya da seviliyorsak bile bu sevginin hak ettiğimiz oranda ve şekilde gösterilmediğini.

Sevginin davranışa yansımayanı, gösterilmeyeni elbette bir anlam ifade etmez. Fakat sevgiyi gösterme biçimlerimizin yani sevgi dilimizin birbirinden farklı olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Bizi sevmediğini sandığımız bir yakınımız aslında sevgi dili bizden farklı olduğu için bize böyle sevgisiz hissettiriyor olabilir mi?

Bu meselede sevmiyor ya da sevgisini göstermiyor olarak suçlanan siz de olabilirsiniz tabii. “Onu çok seviyorum. Fakat o bir türlü memnun olmuyor, emin olamıyor sevgimden. Sevgimi daha nasıl gösterebilirim?” diye yakınınızı içten içe doyumsuzlukla suçluyor olabilirsiniz. Bu durum ne sizin sevgisizliğinizden ne de yakınınızın doyumsuzluğundan kaynaklanmıyor olabilir. Kuvvetle muhtemel ki buradaki mesele yakınınızla sevgi dilinizin birbirinden farklı olması.

“Siz eşiniz ile oturup konuşmak istiyorsunuz, ama o size çiçek gönderiyor. Siz ev yemeği yemek istiyorsunuz, ama o size sarılarak doyuyor. Sorun sevginizde değil, sevgi dilinizde!” diyen Gary Chapman insanlarda baskın beş farklı sevgi dili olduğunu söylüyor.

1.Baskın Sevgi Dili: Onaylayıcı Kelimeler

Sözlü iletişim bu sevgi dili için çok önemlidir. Sevginin kelimelere dökülmüş hali onlar için bir ihtiyaçtır. Örneğin; bu sevgi dili baskın olanlar en basit haliyle “seni seviyorum” denilmesine sıklıkla ihtiyaç duyarlar. İltifatlar, takdir cümleleri onlar için birer sevgi ifade biçimidir. Özür, teşekkür, minnet sözcükleri ve mütevazi bir tavır bu sevgi diline sahip olan insanların yakınlarından beklediği sevgi işaretleridir.

2.Baskın Sevgi Dili: Kaliteli Zaman

Kaliteli zaman, birlikte kültürel aktiviteler yapmak ya da yan yana oturup film seyretmek demek değildir. Kaliteli zaman, birlikte vakit geçirdiğiniz yakınınıza başka hiçbir şeyle ilgilenmeden odaklanmak ve o zamanı tamamen ona ayırdığınızı hissettirmektir. Bu sevgi dili baskın olan kimseler yakınlarının onlara kısa bir süre de olsa kaliteli zaman ayırmasını beklerler ve kendileri de sevdiklerine sevgilerini kaliteli zaman ayırarak gösterirler. Buradaki kalite ibaresi zamanın uzunluğunu ya da etkinliğin türünü vs. ifade etmiyor. Az önce de söylediğim gibi vakit geçirdiğimiz kişiye ve birlikte yaptığımız aktiviteye tamamen odaklanma halini ifade ediyor. Örneğin; sevdiklerinin onunla vakit geçirirken sıklıkla telefonuna bakıyor olması en çok bu sevgi diline sahip insanları rahatsız edecektir.

3.Baskın Sevgi Dili: Hediye Alma

Bu sevgi diline sahip olan insanlar sürprizleri herkesten çok severler. Hediye, sürpriz denilince aklınıza illa da maddiyat gelmesin sakın. Bu kimseler maddiyata düşkün olduklarından değil, düşünülerek alınmış küçük hediyeleri birer sevgi ifadesi olarak gördüklerinden hediyeleri severler. Örneğin; sevdiklerinin bir seyahat dönüşü getirdiği küçük bir hediye onlara sevildiklerini hissettirecektir. Aynı nazik düşünceli hediyeleri onlar da sevdiklerine sıkça alırlar. Özel günlerin kutlanmasını da en çok bu sevgi dili baskın olan kişiler önemserler.

4.Baskın Sevgi Dili: Hizmet Eylemleri

Sevdiklerine hizmet etmek ve onların kendileri için yaptığı hizmet eylemlerini görmek en çok bu sevgi dili baskın insanların hoşuna gidecektir. Örneğin onlar; eve yorgun döndüklerinde sevdiklerinin sıcak bir çay demleyip onlara servis etmesini bir sevgi göstergesi olarak görürler. Bu sevgi dilinde temizlik, ev işleri, market alışverişi, yemek gibi işlerin yapılması yakınlarına gösterilmiş birer sevgi işaretidir.

5.Baskın Sevgi Dili: Temas

Bu sevgi dili baskın olan kişiler fiziksel temasta bulunmayan yakınlarının onları yeterince sevmediğini düşünürler. Elele tutuşmak, sarılmak, konuşurken küçük temaslarda bulunmak onlar için birer sevgi göstergesidir. Örneğin; annesi tarafından hiç başının okşanmadığını ve bu yüzden anne sevgisi hissetmediğini söyleyen biri bu sevgi dili baskın biridir.

Sevgi hepimiz için kaç yaşında olursak olalım önemli bir ihtiyaçtır. Hepimiz sevilmek isteriz.

Sevdiklerimiz tarafından sevginin gösterilmesini, ifade edilmesini bekleriz. Bütün bunlar biz insanlar için çok doğal ihtiyaç ve beklentilerdir. Fakat sevilmediğimize karar vermeden önce karşımızdaki kişinin sevgi dilinin ne olduğunu şöyle bir düşünmeliyiz. Belki de sevilmiyor değil de bizim tanımadığımız bir sevgi dilinde seviliyoruzdur. Belki de tek sorun sevgi dilimizdeki farklılıklardır. Bu farklılıkları ve sorunları aşmanın yolu da farkındalıktan ve konuşabilmekten yani iletişimden geçiyor.

Peki sizin baskın sevgi diliniz hangisi?