Kimler gelip gitti hele bak hana

Bu han gelip geçenlere kalmadı

Muhabbetler yapılırdı can cana

Seyyah olup göçenlere kalmadı

Akşamın mehtabı serin havada

Yavru şahin beslenirdi ovada

Yüksek ormanlarda engin ovada

Kanat açıp uçanlara kalmadı

Dünya âleminin güzel hamlesi

Bazen gündüz olur bazen gecesi

Yirmi dört harfin vardır hecesi

İlmi bilip seçenlere kalmadı

Hak yarattı halka eyle hizmeti

Gel bilelim bizde insan kıymeti

Hüdanın sunduğu aşkın şerbeti

Pir elinden içenlere kalmadı

Âşık İdris sende alma bir ahta

Kov gıybet yapıpta kalma günahta

Bir yanın toprakta ardında tahta

Toprağını saçanlara kalmadı