Siz hiç Rahmet sofrasına oturup da aç kalktınız mı?.

Oda nereden çıktı? Demeyin. O kadar çok güzel bilinen İnsan görüyorum ki.

Oturduğu sofranın Rahmetini fark ediyor aç kalktığının farkında değil vah garibime.

Hakkınızı helal edin kusura bakmayın az kalsın biz de Rahmet sofrasından aç kalkacaktık.

Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş musunuz? yoksa boş musunuz?.

O kadar boş gezenler var ki vah garibime.

Yaz aylarına gidilen şu günlerde çok şükür. Çeşit, çeşit yemekler türlü içecekler kısmet edene ne kadar şükretsek azdır.

Siz şükrede durun. Yemekleri özel seçin, şey tatlı nasıl olsun? Fark etmez mi? meşrubat ne marka olsun isterdiniz? yeni çıkan ‘zem, zem’ kolamı. Buyurun için gözümüz yok, olmadı da olmayacak da. Afiyet olsun.

Affınıza sığınarak. Ben bu sofradan aç kalkıyorum. Yavan ekmeğini gözyaşıyla ıslatarak yalnızlığını “hamd” olsun diyerek kuru ekmeğini bölüşenlerin yanına gidiyorum...

Biliyor musunuz dostlar yavan ekmekte olsa boğazım düğümleniyor. Nefes aldığıma şükrediyorum.

Toprak yollar toz dumandı artık taş oldu.

Çok seviyorum diyenler şimdi yabancı el oldu.

Seher vakti rüzgara. Aşkla ötüşen kuşlara;

Sevgiyle açan güllere imrendim.

Ben seni üç ay değil bir ömür sevdim.

Evet güzel dostlar. Bu yazımızda gene.

Mazluma garibe düşgüne el uzatmanızı hatırlatmak istedim.

Bu hatırlatmaları bir görev bildim

Sizlerde eğer “eyvallah” diyorsanız buyurun kapımızı aralayalım.

Önce yardımlaşma nedir adını koyalım.

Kısaca yazacak olursak.

Bir düşküne ve tüm canlı varlığa el uzatıp omuz vermek diyorum.

Yazılan bu kısa cümlelerin içini isterseniz sizler istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz.

Sevgili dostlar başkaları beni ilgilendirmez.

Ben kendimden örnekler vereceğim daha gerçekçi ve samimi olması açısından.

Küçük çocukken köyde bizim bağa giderdim Rabbimin kısmet ettiği o bağımızdan salkım, salkım üzümlerden yerdim daha sonrada bağa götürdüğüm sepete en güzel üzümlerden özenle seçerek doldurur köyüme ve eve getirirdim konu komşuya dağıtmak için.

Buna benzer… alışkanlıklar hala devam ediyor.

Evet şuanda köyde değiliz çocukta değiliz olsun her nerde olursak olalım amacımız üzüm yemek ve Gül… toplamaksa istediğin yerde şartlarına göre istediğin şekilde el uzatıp omuz vererek Rahmet hazineni… doldura bilirsiniz.

Biz yapamıyoruz, şöyle mazeretim var böyle mazeretim var… diyorsan.

Kusura bakma sen bu işte samimi… değilsin. Mazeretlerine sığınıp ve Gül bahçesinin güllerinden beleşçe toplamak istiyorsun.

Yok öyle… Gül dikenleri elime batmasın tarlanın kesekleri ayaklarıma takılıp çamur etmesin… diyorsan.

Yok öyle.

Güllerin Gül’üne… varmayı sen ne zannediyorsun. Sabahlara kadar inim, inim inleyenler var iken.

Sen okuyup üfürmekle mi gül topladığını sanıyorsun.

Yada horul horul uyumakla mı?...

Küçüklüğümden beri Rabbim kısmet etti Şükürler olsun kendi çapımda hep omuz verip elimi uzattım. Bundan sonrada Rabbim ömür verdikçe kısmet ettikçe böyle devam edeceğim çünkü… mutluluğun yolu bu.

Rabbine götüreceğin hediyeler bu Güller… olacak.

Çok veren maldan az veren de candandır.

Canınız mı sıkılıyor ve mutluluk mu arıyorsunuz.

Hemen hazırlanıp Allah rızası için gönül ziyaretlerine gidin.

Bir hasta hane, bir huzur evi, bir öksüz çocuklu komşu olabilir.

Gül bahçesini istediğiniz kadar çoğalta bilirsiniz.

Oda olmazsa elinizin altında bir telefon vardır.

Alooo diye bilirsiniz. Göreceksiniz oda sizi bir efendi yaparak:

--“Efendim” diyecektir.

Siz hiç yolda kalmışa yardım ettiniz mi?

Siz hiç bir öksüzün başını okşayıp küçük bir şekerde olsa verdiniz mi?

Siz hiç bir hastaya yardım edip ihtiyacını görüp köyüne götürdünüz mü?

Siz hiç bir çorapta olsa çevrenizde ne kadar dul ve yetim çocuk varise ayaklarına giydirip:

--Allah razı olsun. Amca, abi, abla dedirdiniz mi?...

Buraya daha çok yazarak çoğalta bilirim ama bu kadarla yetinelim.

Şimdi birisi çıkıp da buda yaptıklarından ne çok övünüyor diye bilir ALLAH’A sığınıyorum…

Küçük örneklerden vermek istedim.

Evet Gül dostlar bu dünya dolu gibi görünse de boştur. Hazır dünyadayken GÜL sepetini dolduralım. Sevdiğimize giderken bu Gül çeşitlerinden birer demet yaparak götürelim.

Rabbim hayırda yorularak hayırlı amel hediyeleri hazırlayarak GÜLLER götüren kullarından eylesin…

Hayırda yarışıp Gül sepetine DUA Gülleri dolduran dostlara Selam olsun.

Selam ve dua’larımla.