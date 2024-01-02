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Ziyaretinde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgözel ve partililerle bir araya gelen Suat Kılıç gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç parti binasında yaptığı açıklamada, “Yozgat’a en son ziyaretimi Gençlik ve Spor Bakanı olarak yapmıştım ve Yozgat Spor Vadisinin projelendirilmesi, yer keşfi ve finansmanı ile ilgili problemlerin çözümünü sağlamıştık” dedi.

“KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ”

Yozgat'ta biz kendi adayımızı belirleyip açıklayacaklarını ifade eden Kılıç, “31 Mart 2024 yerel seçimine Yozgat'ta kendi adayımızla katılacağız. Açıkladığımız ilçelerimiz var. Bu isimlerle ilçelerimizle de yine bu yarışa kendi adaylarımızla katılacağız. Yozgat'ta merkez dahil 14 tane belediyede Yeniden Refah Partili adaylar, Yeniden Refah Partisi logosu ile yarışa katılacaklar. Sizlerden arzumuz isteğimiz adaylarımıza sahip çıkmanız, partimize sahip çıkmanız, Yeniden Refah Partisi'ni bir iktidar alternatifi olarak büyütmenizdir. Burada bulunan partili arkadaşlarımızdan da özel ricam, il başkanımın çalışmasıyla bölge başkanının çalışmasıyla genel başkanın, genel merkezin çalışmasıyla bu hedeflere ulaşamayız. Hepimizin çalışmalarıyla ancak bu hedefler ulaşılabilir hale gelecektir. 1 tonluk, bir yükü bir başımıza kaldıramayız. Ama hepimiz bir araya gelerek bu yükü kaldırabiliriz. Biz inanırsak, biz çalışırsak, biz gayretlenirsek başaramayacağımız hiçbir hedef yoktur. Bu bayrağı Yozgat'ımızda bir kere daha dalgalandırmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN TÜM İLLERİNDE ESERLERİMİZ VAR”

Kılıç, “Türkiye’nin tüm illerinde eserlerimiz var gittiğimizde gördüğümüzde mutlu olduğumuz memnun olduğumuz geçmişteki imkanları iyi kullandığımızı değerlendirdiğimiz bu eserlerden öğrenci yurtları, yüzme havuzu, spor salonu, gençlik merkezleri olarak Yozgat’ımızın merkezinde ve ilçelerinde de hamdolsun imzamızı taşıyan bir çok eserler var Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hedefimiz bir milli görüş iktidarında yeniden bu hizmetlerin çok daha fazlasını başta Yozgat olmak üzere bölgede ki bütün illerimize kazandıracağız. Yozgat’ımızın bütün ilçelerine aynı şekilde güzel ve büyük hizmetler yapma imkanını yakalamak üzere çıkmış olduğumuz bu siyaset yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu kapalı havaya rağmen bizleri burada karşılamış olan Yozgatlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BÜYÜK EKONOMİK SORUNLAR VAR”

Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullar içerisinde büyük ekonomik sorunlarının olduğunu vurgulayan Kılıç,”Enflasyon son 25 yılın tarihi zirvesinde an itibariyle yüzde 65 düzeyinde enflasyon var ve mayıs ayına kadar enflasyon rakamının yüzde 75’e kadar tırmanması bekleniyor. Enflasyon ne demektir hayat pahalılığı demektir geçim sıkıntısı demektir. Bu geçim sıkıntısının maalesef en fazla yansıdığı yer evlerimizin mutfaklarıdır. Gıda enflasyonu denilen fiyat artışlarından dolayı dar gelirli vatandaşlarımız pazardan filesini marketten poşetini doldurmakta tenceresini kaynatmakta büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Türk İş’in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 500 lira. DİSK’in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin liranın da üzerinde. Bu masrafların içerisinde eğitim yok, sağlık yok, ulaşım yok, giyim kuşam yok, yakacak yok, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları yok. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bu koşullar içerisinde Yeniden Refah Partisi olarak milletimize tünelin ucundaki ışığı göstermek istiyoruz. Karanlığın sonsuz olmadığını, karanlığın sonunda kalıcı bir aydınlık olduğunu milletimize projelerimizle göstermek ve ispat etmek istiyoruz. Türkiye maalesef borç faiz sarmalına girmiş bulunmaktadır. Borcu borçla ödeyerek bu girdaptan kurtarmak mümkün değildir. Faizleri artırarak bu çıkmazdan çıkmak, bu düğümü çözmek mümkün değildir. Borcu milli kaynak paketleri ile ödemek, faizleri yükseltmemek ve Türkiye’yi borç faiz sarmalından çekip çıkarmak lazımdır. Bugün ki hükümet, bugün ki ekonomik sorunun sorumlusu olduğu için ve şuan uygulanmakta olan ekonomik politikaları bizi buraya getiren ekonomik politikalarını tıpa tıp aynısı olduğu için maalesef bugün ki iktidarın Türkiye’yi bu açmazdan çıkarması mümkün görülmemektedir” dedi.

“MİLLİ GÖRÜŞ’E İHTİYAÇ VAR”

Yozgat’ın, Sivas’ın, Kayseri’nin, Ankara’nın ve bütün Anadolu’nun Yeniden Refaha, Yeniden Milli Görüş iktidarına ihtiyaç olduğunu dile getiren Kılıç, “Yeniden Refah iktidarı demek milli kaynak paketleriyle Türkiye’yi ağır borç yükünden kurtarmak demektir. Bugün ülkemizin 482 milyar dolar iç ve dış borcu bulunmaktadır. 482 milyar dolar borcun Türk lirası karşılığını bulabilmek için bu rakamı 30’la çarpmanız lazım. Bizim bu ittifaka girdiğimiz protokolde yeni vergiler istemiyoruz, yeni zamlar istemiyoruz, ek ÖTV istemiyoruz, KDV artışı istemiyoruz diye imza atmıştık. Seçimden sonra Katma Değer Vergisini yüzde 20’e çıkardılar bu artış akaryakıta yansıyacaktır. Bu zamlar ardı ardına gelirse 3 aya kalmaz bugün ki asgari ücretle 4 kişilik ailenin zorunlu yaşam giderleri olan açlık sınırının altında yine kalacak. Bizim Yozgat’a ve ilçelerine söyleyecek sözümüz var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde beka meselesidir dedik. Terörle Mücadele kesintiye uğramasın dedik. Türkiye’nin dış politikasında tutarsızlıklar yaşanmasın dedik. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ikileminde Erdoğan’dan yana tavrımızı belirledik. Önümüzde ki seçim genel seçim değil yerel seçim. Bu seçimde Cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, hükümet seçmeyeceğiz iç politikanın, dış politikanın, ekonominin gidişatını belirleyemeyeceğiz. Bu seçimde sokakları kim temizlesin, çöpümüzü kim kaldırsın, kaldırımları kim onarsın, asfaltı kim atsın, parkı bahçeyi kim yapsın, kreşleri, yaşlı bakım merkezlerini, engelli rampalarını kim kullanıma hazırlasın gibi bir belediyenin yapması gereken işlerle ilgili kararımızı vereceğiz. Bizim bu hizmetleri en iyi görecek olan belediye başkan adayını belirleyip seçeceğiz” diye konuştu.

“ANKARA’YA MEKTUP GÖNDERECEĞİZ”

Ankara’ya Yozgat’tan, Sivas’tan mektup göndereceklerini dile getiren Kılıç, “Ey hükümet ekonomideki bu gidiş gidişat değil. Faizlerdeki bu artış haklı bir durum değil. Bu zamları biz taşıyamıyoruz. Bu hayat pahalılığını kaldıramıyoruz. KDV'yi arttırdığınız yetmemiş gibi şimdi de akaryakıtta ÖTV artışına gidiyorsunuz. Dayanamıyoruz mektubumuza satır satır bunları yazacağız. Bu mektup bildiğiniz mektuplar gibi zarfa konulup postaya verilmeyecek. Bu mektup Yüksek Seçim Kurulu'nun zarfına mühürlenmiş pusula olarak konulacak. Ve 31 Mart 2024 tarihinde sandıklara atılacak. Sandıklar açıldığında oylar sayıldığında birleştirme tutanakları televizyon ekranlarına yansıdığında Ankara'da ülkeyi yönetenler açık mektubunuzu okumuş olacak. Yozgatlılar ilçeleriyle beraber dilerim ki bu mektubu 31 Mart mühürleyip sandığa atsın. Ankara'nın anlayacağı mektup bu mektuptur. Ankara'nın anlayacağı dilden konuşmaya sizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.