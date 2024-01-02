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Tokat’ın Erbaa ilçesinde ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tükenme riski altında olan vaşak, fotokapanla görüntülendi.

Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesindeki vaşak, Erbaa ilçesinde kendini gösterdi. Ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Tokat’ta yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez’in ormanlık alana kurduğu fotokapana yansıdı. Görüntülerde ormanlık alanda bir süre dolaşan vaşak daha sonra bölgeden uzaklaştı.