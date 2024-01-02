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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de bu nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.