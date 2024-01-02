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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hakkari'deki ardışık depremlerle ilgili uyarılarda bulunarak, Anadolu'daki gerginliğin arttığını ve fay hattının kırılması durumunda 7 büyüklüğünde bir deprem beklentisi olduğunu ifade etti. Ercan, depremin bir uyarı olduğunu belirterek, "İlkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin "deprem ülkesi" gerçeğini hatırlatan Ercan, Hakkari'de 31 Aralık'ta meydana gelen 4.4, 3.5 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1 Ocak'ta yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti. Afrika kıtasının Anadolu'ya uyguladığı baskıya vurgu yapan Ercan, Anadolu'daki gerginliğin özellikle arttığını söyleyerek, "İnsanı ürperten bir durum var. 4'lük depremler büyük depremler değil, ancak arka arkasına 4'ün üzerinde depremlerin olması endişe verici" şeklinde konuştu.

Fay hattının uzun süredir sessiz olduğuna dikkat çeken Ercan, Hakkari'de meydana gelen depremlerin, buradaki fayın uzun süredir suskun olduğunu ve bir deprem boşluğu oluşturduğunu gösterdiğini belirtti. Ercan, bu bölgede yer kabuğunun kalınlığının 43 km olduğunu ve direnç gösterdiğini, ancak birikmiş olan gerginliğin kırılması durumunda 7 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade etti.

Ercan, her 4 büyüklüğündeki depremin ardından "büyük bir deprem" beklentisinin yanlış olduğunu, ancak jeofizik olarak depremin yaklaştığını söyledi. "Ben geliyorum" mesajını veren depremin, ilkbahara gelmeden hissedilebileceğini ifade eden Ercan, bu durumun nerede olacağını şu anda kestiremeyeceğini, ancak Anadolu'daki gerginliğin özellikle arttığını ve Afrika kıtasının Anadolu'yu güneyden itme hızının arttığını vurguladı.