Her gününü son gün gibi bilmeli

Senin için yarın olmayabilir

Gönül aynasını her an silmeli

Yarına da fırsat kalmayabilir

Yaşa hayatını hep bile bile

Katma sohbetine yalanla hile

Dostu uğurlarken helallik dile

Bir daha geriye gelmeyebilir

Acıya tatlıya katılmalıdır

Hayat kantarında tartılmalıdır

Cesaret eyleyip atılmalıdır

Şans her zaman kapın çalmayabilir

Baş kaldırsan sema ayak bassan yer

Cürmün ne kadardır düşünsen eğer

Verdiğin nimeti Allah için ver

Belki Hızır çıkar almayabilir

Dünyadayken geçebilsek sıratı

Hayatın kuralı bazen çok katı

Hesaplı yaşamak gerek hayatı

Dolu almaz boşta dolmayabilir

Âşık İdris yansın bunca suçuna

Pişmanlık duygusu düşmüş içine

Ak düşürür sakalına saçına

Azrail de haber salmayabilir