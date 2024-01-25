Her gününü son gün gibi bilmeli
Senin için yarın olmayabilir
Gönül aynasını her an silmeli
Yarına da fırsat kalmayabilir

Yaşa hayatını hep bile bile
Katma sohbetine yalanla hile
Dostu uğurlarken helallik dile
Bir daha geriye gelmeyebilir

Acıya tatlıya katılmalıdır
Hayat kantarında tartılmalıdır
Cesaret eyleyip atılmalıdır
Şans her zaman kapın çalmayabilir

Baş kaldırsan sema ayak bassan yer
Cürmün ne kadardır düşünsen eğer
Verdiğin nimeti Allah için ver
Belki Hızır çıkar almayabilir

Dünyadayken geçebilsek sıratı
Hayatın kuralı bazen çok katı
Hesaplı yaşamak gerek hayatı
Dolu almaz boşta dolmayabilir

Âşık İdris yansın bunca suçuna 
Pişmanlık duygusu düşmüş içine 
Ak düşürür sakalına saçına
Azrail de haber salmayabilir