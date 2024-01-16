Anneler yüreğin yaktı dağladı

Her tarafı duman olan Filistin

Hainler silahı gece yağladı

Sana yanar insan olan Filistin

Her taraf seyirci bağrın yaralı

Arap ülkeleri olmaz oralı

Bu zalim İsrail çiğner kuralı

Saldırıyla olmuş talan Filistin

Çok kanlı iki bin sekiz senesi

Kan deryası müminlerin sinesi

Misket bombasıyla yanar hanesi

Acıyla saçını yolan Filistin

Feryatlar yükseldi umutlar boşa

Viraneye döndü bir baştan başa

İki yılda zalim getirdi tuşa

Tomurcuk gülleri solan Filistin

Kimisi kardeş der durmaz dövünür

Kimisi yaralı bağrı gögünür

Yahudiler buna nasıl sevinir

Ciğerleri kanla dolan Filistin

Kimde arayacak bilmem dermanı

Katiller kin kusar almış fermanı

Vakti geldi birleşmenin zamanı

Ölüsü meydanda kalan Filistin

Şehit olanların yatar cennette

Sağ kalanın başı her gün cinette

Zahmeri ayında kış kıyamette

Başın dertten derde salan Filistin

Yaktı yıktı talan etti her yanı

Evsiz barksız koydu bunca insanı

Kurşunlara dizdi sabi sübyanı

Çaresiz dertleri bulan Filistin

Gece gündüz üzülüpte kalırım

O hale bakıpta beter olurum

Gücüm yetse derde çare bulurum

Avrupa’nın sözü yalan Filistin

Felaket çok kolay söylerken dile

Ama hakikatte çekilmez çile

Perezin kalbinde bitmiyor hile

Yoktur dertlerini bilen Filistin

Yas bağladı memleketin her yeri

Ana baba günü ölüm mahşeri

Kudurmuş köpekler yıllardan beri

Olmadı yaşını silen Filistin

Bak zalim kaderin sana fendine

Kendi yurdun mezar oldu kendine

Ölü bin yüz sakat ulaştı bine

Ne zaman bitecek çilen Filistin

Âşık İdris duyar titrer azalar

Bu acıyı destanlara yazalar

Put peresin mezarını kazalar

Sinene yapıştı yılan Filistin