Evet sevgili dostlar. Yeri geliyor Can gülle buradan yani bu Köşeden göç ederek.

Bir güvercinin… peşine takılıp.

Uzaklara uçup gidiyoruz.

Yeri geliyor Salih… olup Ahmet öğretmen oluyoruz.

Küçük Mustafa, Canan olup.

Biraz Köy kültüründen biraz Şehir kültüründen çeşitli araştırmalar yaparak bir birinden değişik konularla… ve yaşantılarla karşılaşıyoruz yani.

Değişik hikayeler… öğreniyoruz.

Yeri geliyor kahkaha atarak gülüyoruz, yeri geliyor bir birimize kızarak… küsüyoruz.

Bazen üzülüp ağladığımız yerlerde olmuştur.

Önemli olan ağlamak, gülmek yada küsmek değil. Okuduğumuz yazıların cümlelerinde ve satır aralarındaki saklı olan mesajları… öğrenip yaşamımızda uygulaya bilmekti.

En önemli mesajı… burada ben sizlere hemen aktarayım, bu kıyağımı da… sakın unutmayın’ha olur mu?.

Hani şu üç günlük dünya deriz ya.

Doğum… Yaşam… ve Ölüm. Bahsettiğim bu üç cümle içerisindeki Yaşam’a çok dikkat edin, çünkü…

Doğum bir şekil de gerçekleşiyor ölümde Hak’tır oda nerde ve nasıl başınıza geliverir engelleyemiyorsunuz aniden başınıza geliveriyor.

Benim sizlere esas anlatmak istediğim şey Yaşam tarzınız!…

İşte bu çok önemli hayat uzun görünse de sevgili dostla gerçekten çok kısa.

Bu yüzden İyiliğe, Dürüstlüğe yeter olur mu? Madem bu dünya boş, bir imtihan… ve oyalanma yeri Sevgiyle güzellikleri yaşamak var iken.

O zaman niye bu kin?.. niye bu nefret?…

Hemen anlatayım. ( İnançsızlık!... ) Evet evet, gerçek manasıyla İnanan… insan kötüyü de görür güzeli de.

Kötüye şöyle bir bakar, ders alır.

Güzelinde peşine takılıp taaa Menzilin’e kadar gider.

Bakın Rabbimiz… İnanmayanlara bir şey demiyor çünkü onlar kendine göre bir yol!... tutturmuş gidiyorlar. İnananlara da Kuran’ı keriminde ne buyuruyor:

(İnsanlar “İnandık!” demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Ankebut Süresi, ayet 2 )

Bir keserle… ağacı yontun.

Ağzı eğik olduğu için kesilen odun parçalarını önüne düşürür. “Hep bana, hep bana,” der.

Ama balta öylemi?... onun ağzı doğru olduğu içinde bir odunu keserken ikiye ayırır. “Biri bu dünya ya biri ahiret’e.” Yani, hakkı olan her neyse…

“bir sana bir bana.”

İşte İnanan insan, balta gibi olur.

Okuduğunuz buna benzer yazı dizelerimiz uzun bir yazı dizisi gibi görünse de sabırla satır aralarında saklı olan gülleri… toplamak.

Fazla uzatmayacağım. Bir hadisi şerifle bu konumuzu burada bağlayalım.

Nasıl inanırsanız öyle yaşarsınız. Nasıl, yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve nasıl ölürseniz öyle de diriltirsiniz.

Zannederim yeterince açık ve anlaşılır olmuştur.

(…)

Efendim… anlayamadım. Zaten bunları biliyor muydunuz?... çok güzel, harika.

Bizim Köyde bir çoban vardı.

Her sene koyun sürülerini güttüğü ağasına giderek:

-Ağam her sene olduğu gibi, bu senede koyunlarını yine bana güttürecek misin?...

Hani ben söyleyeyim de benden vebal… kalksın, gerisi size kalmış diyordu!.

Bu çobanın ağasına söylediği gibi bende size Ağalarım’a Beylerim’e anlatmak istedim.

Benden vebal kalksın!...

Selam ve dua’larımla.