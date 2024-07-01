Hacı kanın odası dolar taşardı.

Sohbeti duyanlar ona koşardı.

Bülbüller öter diller coşardı.

Sohbetler güzeldi benim köyümde.

Kel Ali’nin Hanımı… kocasının çok sevdiği boz eşeğine minderleri ve heybeyi yükleyerek, küçük kız çocuklar’ın dördünü sağlı - sollu heybenin gözüne sıkıştırarak bindirdi.

Diğer üç çocuğunu da nöbet değiştirmeye giden askerler… gibi sıraya dizip;

-Ne olur, Allah’ım, bir de oğlan versen de şu dayılarını bir çatlatsam, diye bağların yolunu tutuyordu.

Çorumluların Ömer Ağa’sı, Tembel Yusuf’un evin damına çıkarak, yeni aldığı pikapla ve Acar Eysan’ın bakkalından aldığı altı büyük boy pilleri de takarak plağındaki “Kız Meryem” türküsünü evirip çevirip çalıyordu.

Diğer taraftan da ağ pınara pullu tülbenti ile salınarak giden ve yaptığı sevecen hareketlerle.

Ömer Ağa’nın aklını başından alıp sevdalandıran İzzet’in kızı… Meyrem, Ömer Ağa’yı işinden gücünden ediyordu.

Deli Anşe… ekin tarlalarından firik toplamış Telaşlı, telaşlı evine gidiyordu. Nefesini tutarak durakladı ve Ömer Ağa’ya doğru dönerek;

-Ömer Ağaa!!!. diye cırtlak sesi yankılandı:

-Sen burada Meyrem gıza dolanırken Hurşid’in Salif, garısını mavzer tüfeğiyle vurmuş. Koyde ne gadar oynah gadın- gız varısa hepsini vuracahmış.

Çabuk Meyrem gıza da sole canınızı gurtarın, dedi ve hızını kesmeden evinin yoluna doğru uzaklaşıp giderek, gözden kayboldu.

Köyde ara, ara sesler yankılandı:

-Sakın dışarıya çıkmayın!... Hurşid’in Salif, tepedeki tekke yolunun ordaki mezarların arasına gizlenmiş, mavzer silahıyla hareket eden her şeye ateş ediyor...

Karısı ölmüş ve çok yaralı varmış, diye yankılanan seslere yeni sesler eklendi.

Bir ses… sıçrayarak köyde yankılandı:

-Jandarmalar... jandarmalar!...

Evlerinin perdelerini aralayarak kulaklarını da dışarıya uçurdular.

Kesilen o silah… sesleri, yerini ağıt ve kuş cıvıltılarına bıraktı.

Hurşid’in Salif… daha fazla köylüye zarar vermeden jandarmalar tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Gönül rahatlığıyla sokaklara çıkan köylüler:

- Salif’e yazık oldu... Hanımı da çok gençti yazık oldu... Bir öfke… nelere mal oluyor, dendi.

-Aslında devlet ceza vermeyecek. Onunla - bununla oynaşan… ne kadar kadın ve erkek var ise hepsini temizleyeceksin... diyerek düşünülmeden kurulan cümleler köyü çalkalıyor ve söylenen laflar, kurulan o cümleler yaralı kuşlar gibi gökyüzünde süzülerek konacak yerler arıyorlardı.

***

Er lakabıyla… anılırmış diyerek. Acılarıyla sevinçleriyle çocukluk yıllarımın geçtiği bu köy…. yani eski ismi “Karga Köyü”, yeni ismiyle “Yeşilova” olan bu köyde… lakapları ile anılan insanların isimleriyle tebessüm ederek, demlenelim…

***

Yörüğün Hurşit…/…Tırılın Memmet.

Simidik Kazi…/...Anişin Ahmet.

Kürtlerin Rifat…/…Topal Nazir.

Kepeneklerin Şeref…/…Kara Mustafa.

Kara Paltolu…/…Kısakağlin Üsüyün.

Cinkeş İsmail…/…Kör Kaplan.

Hacı Kağa…/…Kör Ethem.

Kör Memmet…/…Kör Şükrü.

Kamil Çavuşun Satılmış…/…Çil Ömer.

Avukatın İzzet…/…Bekçi Kel Ali.

Meleğin Kel Gozel…/…Kıllı Meryem.

Deli Müfret…/…Gotur Hacı.

Çoban Mahmut…/…Dedekağnın Osman.

Tahirkağnın Ömer…/…Çalık Kağya.

Godek Kağya…/…Anırtlacının Ömer.

Sağır Mustafa…/…Tembel Yusuf.

Cinni Memmet…/…Bekir Çavuşun Çavuş.

Kör Fayık…/…Çerkez Yusuf.

Demirci Karanın oğlu…/…Kel Selim.

Deli Ayduvan…/…Kaya Bağı.

Gara Şükrü…/…Kipriksiz Kadir.

Codul Ömer…/…Bekçi Hacı İbrahim.

Çil Guleser…/…Sümüklü Ömerağ.

Masıranın Şevket…/…Gülüm Ahmet Ağa.

Demirci İsmail…/…Demirci Kemal.

Kirli Etem…/…Edelerin Derviş.

Tangal Ahmet…/…Bekçi İpek.

Köse Yusuf …/…Nurettin Çavuş.

Güttünün Yaşar…/… Apışın Çavuş.

Tefik Çavuş…/…Acer Eysan.

Kel Cücük…/…Demircinin Eysan.

Muhtar Abbaskağ…/…Bulduk.

Hasas Sarı…/…Selimin Kadir.

Çulcu Üseyin…/…Cinni Şükrü.

Vayizin Eysan…/…Çininin Ali.

Esatların Kadir…/…Hurşidin Salif.

Şerkilaf…/… Üsükkaaller.

Kör Hanifı …/…Fazla Hacı.

Ağkız …/…Hacerlerin Kör Osman.

Otobüsçü Ömer…/…Cinni İbram.

Gelinin Şükrü…/…Patır Hamit.

Sadiyenin Uğur Adanal.ı

Çürük Mustafa…/…Kadıoğlu.

Çalık Bekirağa…/…Akif Öğretmen.

Beyaz Öğretmen…/…İrbaam Öğretmen.

Nevin Öğretmen…/…Ayşe Öğretmen.

Rukiye Öğretmen…/…Ülkü Hemşire.

Güzel Öğretmen…/…Kadir Hafız.

Derviş Hafız…/…Ziya Hafız.

Müftü Recep…/…Ekrem Kaymakam….

Selam ve dua’larımla.