Sözlerime dikkat edin dinleyin

Zamaneye akıl erdiremiyorum

Neler yazıyorum okun anlayın

Zamaneye akıl erdiremiyorum

Kimi kulağına küpe takıyor

Görenlerde buna kötü bakıyor

Töreden ayrılmış yoldan çıkıyor

Zamaneye akıl erdiremiyorum

Çete çocukları rehin alıyor

Sokaklara dilen diye salıyor

Nesil gide gide kötü oluyor

Zamaneye akıl erdiremiyorum

Bu kötü gidişe aklım şaşıyor

Nefsine uyanlar yanlış yaşıyor

Evlenenler üç ay sonra boşuyor

Zamaneye akıl erdiremiyorum

Ne kadar çoğaldı bu ayıbımız

Gittikçe artıyor bak kaybımız

Bilmem ki çıkar mı bir sahibimiz

Zamaneye akıl erdiremiyorum

Olur mu genç yaşta şeytana uymak

Yakışırmış bize insanı soymak

Âşık İdris gayri bozuldu oymak

Zamaneye akıl erdiremiyorum