Sözlerime dikkat edin dinleyin
Zamaneye akıl erdiremiyorum
Neler yazıyorum okun anlayın
Zamaneye akıl erdiremiyorum
Kimi kulağına küpe takıyor
Görenlerde buna kötü bakıyor
Töreden ayrılmış yoldan çıkıyor
Zamaneye akıl erdiremiyorum
Çete çocukları rehin alıyor
Sokaklara dilen diye salıyor
Nesil gide gide kötü oluyor
Zamaneye akıl erdiremiyorum
Bu kötü gidişe aklım şaşıyor
Nefsine uyanlar yanlış yaşıyor
Evlenenler üç ay sonra boşuyor
Zamaneye akıl erdiremiyorum
Ne kadar çoğaldı bu ayıbımız
Gittikçe artıyor bak kaybımız
Bilmem ki çıkar mı bir sahibimiz
Zamaneye akıl erdiremiyorum
Olur mu genç yaşta şeytana uymak
Yakışırmış bize insanı soymak
Âşık İdris gayri bozuldu oymak
Zamaneye akıl erdiremiyorum