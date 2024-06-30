Her önüne gelen ahkam kesmesin

Dostlara açıktır eli Yozgat’ın

Namerdin rüzgarı burada esmesin

Bozok yaylasıdır ili Yozgat’ın

Bozok’tan ünü var hatırı sayılır

Namı değer tüm düvele duyulur

Savaşta barışta yola koyulur

Her dosta açıktır yolu Yozgat’ın

Sur devirmiş Konstantin’e kalede

Gözü yoktur yalan işte hilede

Nice şehit vermiş Çanakkale de

Ahmet efendisi gülü Yozgat’ın

Çapanoğlu namı dillere destan

Şehitler geliyor gülünmez yastan

Yardıma koşulur akraba dosttan

Dostane görüşlü halı Yozgat’ın

Aşık İdris yiğit Yozgat eridir

Ne kadar övsem de ona yeridir

Şehitleri öldü demen diridir

Omuzlarda gider salı Yozgat’ın