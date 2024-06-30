Her önüne gelen ahkam kesmesin
Dostlara açıktır eli Yozgat’ın
Namerdin rüzgarı burada esmesin
Bozok yaylasıdır ili Yozgat’ın
Bozok’tan ünü var hatırı sayılır
Namı değer tüm düvele duyulur
Savaşta barışta yola koyulur
Her dosta açıktır yolu Yozgat’ın
Sur devirmiş Konstantin’e kalede
Gözü yoktur yalan işte hilede
Nice şehit vermiş Çanakkale de
Ahmet efendisi gülü Yozgat’ın
Çapanoğlu namı dillere destan
Şehitler geliyor gülünmez yastan
Yardıma koşulur akraba dosttan
Dostane görüşlü halı Yozgat’ın
Aşık İdris yiğit Yozgat eridir
Ne kadar övsem de ona yeridir
Şehitleri öldü demen diridir
Omuzlarda gider salı Yozgat’ın