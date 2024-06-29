Kuyuya taş atsa delinin biri
Çekemezse kırk akıla yuh olsun
Sıcacık kalbine sevgi tohumu
Ekemezse kırk akıla yuh olsun
Akıllılar uzak etmez yakını
Gerçeklere göç ettirir akını
Cehaletin o çürümüş kökünü
Sökemezse kırk akıla yuh olsun
Kırk akıllı bir deliye yetmez mi?
Attığı taş hedefine gitmez mi?
Akıl tarlasında meyve bitmez mi?
Dikemezse kırk akıla yuh olsun
Vazife ver boş boşuna gezene
Dur demeli garibanı ezene
Memleketin dirliğini düzene
Sokamazsa kırk akıla yuh olsun
Akıllıysa kuyuları kapatsın
Deliler taşını dışını atsın
Aradaki fırsatçıyı çatlatsın
Bükemezse kırk akıla yuh olsun
Âşık İdris söyler şiirdir bu ya
Sefer düzenlenir yıldıza aya
Bir taş için inerlerse kuyuya
Çıkamazsa kırk akıla yuh olsun