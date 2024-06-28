Uzun yolculuğa çıkmış gidiyor
Rota belli değil yön belli değil
Yüz kişiyi bir kayığa yüklemiş
Kilo belli değil ton belli değil
Eski bağdadiler ölü çürüdü
Ova dağlarını duman bürüdü
Suriyeli büyük küçük yürüdü
Arka belli değil ön belli değil
Dinleseydin eben ile dedeni
Çevirirdin yanlış yola gideni
Süs uğruna delip gittin bedeni
Deri belli değil gön belli değil
Hırkasını birkaç yerden kastırmış
Tişörtüne türlü resim bastırmış
Uzun diye pijamayı kestirmiş
Külot belli değil don belli değil
Kimi moda denen şeye uyalı
Batı kaynaklıda müzik duyalı
Ojeli parmakla yüzün yuyalı
Yanak belli değil ben belli değil
Ne değişti kıyafetler küçüldü
Bu sebepten sinem üstü açıldı
Âşık İdris yanlış kumaş biçildi
Uzun belli değil en belli değil