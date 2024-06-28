Uzun yolculuğa çıkmış gidiyor

Rota belli değil yön belli değil

Yüz kişiyi bir kayığa yüklemiş

Kilo belli değil ton belli değil

Eski bağdadiler ölü çürüdü

Ova dağlarını duman bürüdü

Suriyeli büyük küçük yürüdü

Arka belli değil ön belli değil

Dinleseydin eben ile dedeni

Çevirirdin yanlış yola gideni

Süs uğruna delip gittin bedeni

Deri belli değil gön belli değil

Hırkasını birkaç yerden kastırmış

Tişörtüne türlü resim bastırmış

Uzun diye pijamayı kestirmiş

Külot belli değil don belli değil

Kimi moda denen şeye uyalı

Batı kaynaklıda müzik duyalı

Ojeli parmakla yüzün yuyalı

Yanak belli değil ben belli değil

Ne değişti kıyafetler küçüldü

Bu sebepten sinem üstü açıldı

Âşık İdris yanlış kumaş biçildi

Uzun belli değil en belli değil