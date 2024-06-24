Üzerinde çalışmanız gereken ilk şey tavrınız… olmalı.

İnsanlar sizinle alay mı ediyor? Kimin umurunda.

Biri, “yaptığınız bu iş… doğru bir iş değil” mi dedi?

Siz kendiniz bunun doğru iş olduğuna inanmalısınız. Bunu da sadece yaptığınız o işle… kaynaşarak insanların bu işleri yapmasını sağlayarak ve bu işlerin ne kadar inanılmaz olduğu hakkında yorumda bulunmalarını sağlayarak yapabilirsiniz.

Bunu sağlamanın tek yolu aktif olmaktan, kendi başınıza insanlara faydalı olarak sağlıklarını kazanmaya başlamaktan ve başka birinin de faydalı olmasını sağlayarak, bunun yanında güvenini kazanmaya başlamasını sağlamaktan geçiyor.

Size gelip şöyle diyecekler:

“Eski duygu düşüncelerimden nefret ediyordum ve bu iş… şu ana kadar başıma gelen en iyi şey. Çok teşekkürler!” dedirttirmelisin.

Buna yürekten inanmalısınız dostlarım.

Kendinizi ikna… etmelisiniz.

Her gün kendinizi geliştirmeye… çalışmalısınız.

Her sabah kalkıp kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız.

Eğer isterseniz ve kendinizi geliştirmeye devam ederseniz hayatta her şeyi… başarabilirsiniz.

Her gün sizi yolunuzdan alıkoyabilecek bir sürü şey olacak “hayır” diyen insanlarla karşılaşacaksınız.

Bu durumda önünüzde bir ya da iki tercihiniz var;

Ya kendi kendinize şöyle diyeceksiniz:

“Ne kadar zavallı ve acınacak bir haldeyim. Neden bu gibi şeyler hep benim başıma gelmek zorunda?” diye ve böyle şikayet etmeye, sızlanmaya ve mutsuz olmaya devam edebilirsiniz.

Ya da kendi kendinize “Yapabileceğimin en iyisini yapacağım” deyip hak… olan gerçeklere geri döneceksiniz ve bir sonraki kişiyle çok daha hevesli konuşacaksınız.

Gerçek bir insan… olmak şöyle mümkün olabilir:

Şu sözü bir yere not etmenizi istiyorum:

“Şu anda bulunduğum yer önemli değil; önemli olan gelecekte varabileceğim nokta.”

Bu söz gerçekten de İnsanlığın mucizesini özetliyor. İnsanlar bana gelip şu soruyu soruyorlar:

“Nasıl oluyor da çok farklı geçmişlerden, çok farklı kültürlerden gelen ve birçok farklı dili konuşan bunca farklı insanlar başarılı olabilir?”

Bunun sebebi inanç ve tavrınız…

Size bir şey söyleyeyim. Daha iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak, işe önce kendimizden… başlamalıyız.

Bu iş seçimlerle olmaz. Hükümetle olmaz Bizim gibi kendi hayatlarının kontrolünü… eline almış insanların sayesinde, sadece sağlık değil, maddi açıdan da kontrolü… elinde tutan insanların… sayesinde, hepimizin sayesinde olacak.

Hep beraber bu dünyayı insanlar için daha iyi ve yaşanabilir bir hale getirebiliriz.

Ben hayatım hakkında, yaşam hakkında ve işim hakkımda en fazla şeyi en zor anlarımda öğrendim, en iyi günlerimde değil. İşler zor olduğunda ve yolunda gitmediğinde, hayattaki gerçek karakteriniz, ne kadar sağlam bir kadın ya da erkek olacağınız işte bu zamanda ortaya çıkıyor.

Böyle anlarda belli oluyor. Böyle anlarda kendinize, çocuklarınıza ve arkadaşlarınıza en fazla şeyi öğretebilirsiniz. Yani, bunu ailenize sağladığınız zaman.

Bakın, hepimizin ailesinin saygı duyup güveneceği birine ihtiyacı var.

Bu iş yani inanç ve tavrınız… sadece ailelerimizle sınırlı değil. Aile aile, şehir şehir başlıyor ve büyüyor.

Bir saniye durun ve düşünün, şu anda dünyanın durumuna baksanıza, sürüp giden savaşlar, birbirini sevmeyen, birbiriyle geçinemeyen insanlar var her yerde.

Bugün dünyada başka nerede böyle bir topluluk… dolusu, farklı diller konuşan, farklı kişilikleri olan,

İnsanlar olarak inançları ve tavrı olan ama insanların daha iyi beslenmesine ve hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmak gibi ortak bir amaç için bir araya gelmiş bir insan topluluğu görebilirsiniz? dedirttirmeliyiz.

Biz bu dünyayı idare eden en önemli liderler… olmalıyız. İşin aslı bundan ibarettir.

Başarı tamamen size bağlı; bu inanç ve tavrınız insanlara faydalı olma planına ne kadar inandığınıza ne kadar çok ve devamlı surette dışarı çıkıp insanlarla konuştuğunuza bağlı.

Hepiniz… bunu başarabilirsiniz. Niye mi, çünkü ben kimilerin!… bunu başardığını gördüm.

Bugünün tarihini not etmeyi unutmayın.

Çünkü bugün hayatınızı değiştiren gün olabilir.

Bana güvenin, size tüm içtenliğimle söyleyebilirim ki Hak!…. Olan inanç ve tavrınız hakkında konuşmaya ve yılmadan çalışmaya devam ederseniz her şey mümkündür.

En büyük hayalleriniz inanç ve tavrınız sayesinde gerçekleşebilir.

Selam ve dua’larımla.