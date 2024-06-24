Olur, olmaz kimse ahkâm kesmesin
Sabri tahammülü dolu Yozgat’ın
Namertler yurduma tohum ekmesin
Şeytana kapalı yolu Yozgat’ın
Mertleri sayılmaz namerdi azdır
Kötü söz söylemek kindir garezdir
Kim yobaz diyorsa kendi yobazdır
Haktan ayrı düşmez kulu Yozgat’ın
Bir kere yiğitlik tutmuş mayası
Onu tanır Avrupası dünyası
Ahmet Efendisi âşıklar hası
Bükülmez bileği kolu Yozgat’ın
Davullu zurnalı telleri ile
Misafir perverdir dilleri ile
Çapanoğlu cami pirleri ile
Gönüllerde açar gülü Yozgat’ın
Yaşama haz katar çamlık bucağı
Kozalak yakarlar tüter ocağı
Açıktır yiğide her an kucağı
Şekersiz güzeldir balı Yozgat’ın
Âşık İdris söyler Yozgat ilimdir
Sevgisi gönlümde dilim dilimdir
İlham söyletiyor yazan elimdir
Yiğidin harmanı hali Yozgat’ın