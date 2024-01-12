1

Yetmedi mi yaptığınız katliam

Kan dökmeye doymadın mı eşkıya

Söz verdin ya kalleş sözün tutmadın

Her seferde caymadın mı eşkıya

2

Yok sende din iman ar namus hayâ

Gününü gün ettin hep soya soya

Sabi sübyanları sürdün ortaya

Hain emel yaymadın mı eşkıya

3

Yeter artık askerime saldırma

Şerefli ol bize bayrak kaldırma

Kur’an da ayet var sakın öldürme

Okumadın duymadın mı eşkıya

4

Şeytan gibi şaşırmışsın yolunu

Düşman ettin sen sağını solunu

Hem medeni hem ilahi kanunu

Yok, yerine koymadın mı eşkıya

5

Bozgunculuk yaptın millet üstünde

Kanlı gözyaşları dolu testinde

Parmağın Suriye taa Filistin’de

Bebeklere kıymadın mı eşkiya

6

Geceleri karakollar baskını

Dünya baktı hep tiksini tiksini

Göze aldın gebermenin riskini

Yanlış yola kaymadın mı eşkıya

7

Suç işler kendini salarsın afa

İmralı da yatar eşek boş kafa

İnsanlığın kısbetini kaç defa

Üzerinden soymadın mı eşkıya

8

Her gönül bir makam vatansa ana

Günlük şehit gelir hepsi yan yana

Kalleşler siperde çıkmaz meydana

Namert donu giymedin mi eşkıya

9

Ejderhasın yedi tanedir başın

Arasını bozdun iki gardaşın

Destek olur yabancılar yoldaşın

Sen onlara uymadın mı eşkıya

10

Koca Türkiye’ye kafa tutarsın

İt kağnının gölgesinde yatarsın

Askere polise kurşun atarsın

Sen İdris’i saymadın mı eşkıya