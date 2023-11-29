Kudurdu pekaka saldırdı kurtlar
Ağlarız ne hazin haldir yarabbi
Çöktü üstümüze kara bulutlar
Sen rahmet eyle de kaldır yarabbi
Şehitler geliyor kudurmuş illet
İşte cahillerden çekeriz zillet
Evlatlar gidiyor ağlar bu millet
Merhamet eyle de güldür yarabbi
Şeytana haddini bildir yarabbi
Giden bu yavrular geriye gelmez
Kendini bilmeyen bir millet gülmez
Okumayan cahil ceddini bilmez
Lütfunla gerçeği bildir yarabbi
Şeytana haddini bildir yarabbi
Yabancıya uyduk bilmedik dini
Daldık günahlara bozduk yemini
Silip kalbimizden kini kibiri
Yerine sevgiyi doldur yarabbi
Şeytana haddini bildir yarabbi
Doğuyu batıyı dostumuz sandık
Hep onlar aldattı bizde aldandık
Cahilce taklitten bıktık usandık
İlim deryasına daldır yarabbi
Şeytanın haddini bildir yarabbi
Âşık İdris yeter huzuru ister
Sönmesin umutlar ölmesin hisler
Yarab kullarına iyi gün göster
Haini yaşatma öldür yarabbi
Şeytanın haddini bildir yarabbi