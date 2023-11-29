Kudurdu pekaka saldırdı kurtlar

Ağlarız ne hazin haldir yarabbi

Çöktü üstümüze kara bulutlar

Sen rahmet eyle de kaldır yarabbi

Şehitler geliyor kudurmuş illet

İşte cahillerden çekeriz zillet

Evlatlar gidiyor ağlar bu millet

Merhamet eyle de güldür yarabbi

Şeytana haddini bildir yarabbi

Giden bu yavrular geriye gelmez

Kendini bilmeyen bir millet gülmez

Okumayan cahil ceddini bilmez

Lütfunla gerçeği bildir yarabbi

Şeytana haddini bildir yarabbi

Yabancıya uyduk bilmedik dini

Daldık günahlara bozduk yemini

Silip kalbimizden kini kibiri

Yerine sevgiyi doldur yarabbi

Şeytana haddini bildir yarabbi

Doğuyu batıyı dostumuz sandık

Hep onlar aldattı bizde aldandık

Cahilce taklitten bıktık usandık

İlim deryasına daldır yarabbi

Şeytanın haddini bildir yarabbi

Âşık İdris yeter huzuru ister

Sönmesin umutlar ölmesin hisler

Yarab kullarına iyi gün göster

Haini yaşatma öldür yarabbi

Şeytanın haddini bildir yarabbi