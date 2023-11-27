Aşka susamış pınarım
Doğru olan yöndür benim
Düştüm sevdaya yanarım
Yıllarım bir andır benim
Dost bağında gördüm gülü
O gül ki eğler bülbülü
Sırma saçlı nazik eli
Bu gördüğüm candır benim
Bir gönlüm var deli benim
Sanma aşkta veli benim
Gönül sazı teli benim
Mahsun ömrüm handır benim
Doldum sevda özü ile
Gördüm mana gözü ile
Semanın mah yüzü ile
Sinem pare kandır benim
Yanarım hasret narından
Gönül geçer mi yârinden
Canlar canın didarından
Aldığım bir şandır benim
Giderim dönmem yolumdan
Bağlasalar da kolumdan
Gelirse hesap solumdan
Bahtın hüznü zandır benim
Hayıradır rahmet aşım
Aksa umman olur yaşım
Türküm eğilmez ki başım
Akmaz kanım dondur benim
Bade verdiler tasından
Gördüm huriler hasından
Âşık İdris mahlasından
Yolun sonu sondur benim