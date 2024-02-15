Seçim çalışmaları kapsamında mahalle sakinleri ile buluşan Yozgat Belediye Başkanı Adayı Kazım Arslan, önceki seçimde kaybolan oy sayılarına, 2019-2024 yıllarında yapılmayan bazı hizmetlere, hizmet etmenin veya etmemenin parti ile ilgili olmadığına değinerek açıklamalar yaptı.

5 senedir Yozgat’ın geriye gittiğini dile getiren Arslan, Yozgat’ta şehirleşme ve şehircilik, yaşanabilir bir şehir olma anlamında çok fazla bir şey yapılmadığını söyledi.

“YOZGAT OLARAK ÇOK ŞEY KAYBETTİK”

Arslan, önceki seçimde 4 bin oyun kaybolduğunun altını çizdi. Yozgat’ta yaşayanların çok şey kaybettiğini vurgulayarak bir konuşma yapan Arslan, “Yozgat olarak, Yozgatlı olarak bizlere sahip çıktınız. Hiç kimse önemsemezken, bizi itibarsız görürken sizler bizim başımızı dik tutacak ve bizi itibarlı edecek şekilde oylarınızla bize destek oldunuz. Aslında bizi seçecek kadar da oy verdiniz. Bize tam 21 bin oy verdiniz. Ama nasıl olduysa bu 21 bin oyun 4 bini kayboldu. 17 bine düştük ve seçimi kaybettik. Bir taraftan bakarsanız seçimi kazandık. Bugün hala karşınızdayız. Hala başımız dik itibarlı şekilde karşınıza gelebiliyor, sohbet ediyoruz. Yaptığımız eserlerle sizlerin dualarını almaya devam ediyoruz. Ama bir taraftan da kaybettik. Yozgat’ta yaşayan insanlar olarak çok şey kaybettik. Ben de Yozgat’ta yaşıyorum. Biz Yozgat olarak çok şey kaybettik” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLETE NEDEN BİR ŞEY VERMEDİNİZ?”

Kendi döneminde alt yapısını hazırladığı halde sanayiden Çapanoğlu Mahallesi’ne çıkması gereken yolun bir türlü çıkmadığına değinen Arslan, otobüs seferleri ve ulaşım ile ilgili birçok konuda sıkıntı olduğunu belirtti. Arslan, “5 senedir Yozgat geriye gitti. Yozgat’ta şehirleşme ve şehircilik namına, yaşanabilir bir şehir olma namına çok da fazla bir şey yapılmadı. Yozgat kaybetti. İşte TOKİ’deyiz. Yapılan ne varsa birisi çıksın söylesin. Bizim bıraktığımız noktada duruyor. Sanayiden buraya bir bulvar çıkacaktı, çıkmadı. Niye çıkmadı? Eski Sanayinin önünden bir trafo vardı onu kaldırdık. Neden yolu genişletelim, buraya düzgün bir yol çıksın diye. Ama biz bütün alt yapısını hazırladığımız halde sanayiden bu tarafa çıkması gereken yol bir türlü çıkmadı. Hala biz engebeli bir yolda hoplaya zıplaya TOKİ’ye çıkmaya çalışıyoruz. Otobüs seferleri ile ilgili sıkıntılar var. Ulaşım ile ilgili sıkıntılar var. Bunlar çözüldü mü? Çözülmedi. Peki, bu milletin bu kadar oyunu aldınız da, bu millete neden bir şey vermediniz? Bunun hesabının sorulması gerekmez mi” şeklinde konuştu.

“HİÇ KİMSE YOZGATLIYI KANDIRMAYA ÇALIŞMASIN”

Hizmet etmenin ve etmemenin parti ile ilgili bir şey olmadığını söyleyen Arslan, “İktidardan seçmezsen hizmet gelmez demeyeceksin” dedi. Arslan, “Bir konuşma izledim, ‘biz yaptığımız bu hizmetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıyoruz’ diyor. Kim diyor? Yozgat’ın belediye başkanı. Peki, o zaman yapmadığın hizmetlerin suçu kimin? O zaman Cumhurbaşkanımızı mı suçlayacağız? Yok. İnsan kendisine güvenip çıkacak. Yapılmayan ne varsa belediye başkanı sorumludur. Hiç kimse bu sorumluluğu başkasına atmaya çalışmasın. Şimdi sokak sokak geziyorlar, ‘Cumhurbaşkanımızın selamını getirdik’ diyorlar. Hayır, belediye başkanının selamını getireceksin. Bu milletin karşısına çıkacak eserlerin icraatların varsa, kendi selamınla geleceksin. İktidardan seçmezsen hizmet gelmez demeyeceksin. İktidardan seçsek ne oldu? 5 senede TOKİ’nin yolunu yapamadılar. Hizmet etmek, etmemek iktidarla ilgili değildir. Hizmet etmek, etmemek parti ile de ilgili değildir. Tayyip Bey 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Refah Partisinin belediye başkanıydı. Ama Refah Partisi de muhalefetteydi. Tayyip Bey hizmet ettiği için Cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Onun için hiç kimse Yozgatlıyı kandırmaya çalışmasın” dedi.