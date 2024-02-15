Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencileri “Zamanda Kültürel Yolculuk” adlı eseri Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a hediye ettiler.

Ortaokul öğrencileri, Meryem Azra Şencan, Bilge Han, Ecrin Arslan, Rümeysa Uçak, Okul Müdürü Vedat Demirel ve danışman öğretmeni Mühibe Akyıldız İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı ziyaret etti.

Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arun eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak'ı ziyaret edip yazmış oldukları “Zamanda Kültürel Yolculuk” adlı eserlerini hediye etti.

Yazdıkları eserde unutulan, unutulmaya yüz tutmuş ve yaşatılan değerler; karakterler, mimarı yapılar, semboller, deyimler ve atasözleri konularında araştırma yapıtlıklarını ve bunu kitap haline getiren öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, eserin oluşmasındaki desteklerinden dolayı okul müdürümüze ve danışman öğretmenimize teşekkür etti.

Yazabilmenin üst bilişsel bir beceri olduğunu dile getiren Altınkaynak, öğrencilere yazmaktan asla vazgeçmeyin tavsiyesinde bulunarak yazarlık hayatlarında başarılar diledi.