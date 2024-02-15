Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazetemiz Genel Yayın koordinatörü Yasin Nazım Kayhan ile görüşen Bağımsız Belediye Başkan Adayı Bekir Korkmaz, seçim çalışmaları hakkında yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Profesyonel belediyecilik anlayışı ile belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Korkmaz, “Ne kadar bağımsız aday olsam da her vatandaşım gibi bir siyasi fikrim misyonum var. Ama üstlenmek istediğim görev bulunmuş olduğum şehre, şehrin insanlarına hizmet etmektir. İnsanların aşına, işine, sosyal ekonomik, siyasal, kültürel hayatına, suyundan temiz havasına tüm konularda siyasi, mezhep, tarikat, ırk ayırt etmeksizin hizmet edeceğim. Yıllardır amatör, gündelik sıkıntı ve taleplerle uğraşan belediye yerine profesyonel bir belediyecilik sözü veriyorum” diye konuştu.