ATM'lerden para çekecek ya da yatıracak kişiler dikkat... Bankaların aldığı yeni karar doğrultusunda bazı banknotlar ATM'lerde geçersiz olacak. İşte detaylar...

Bankaların yeni kararıyla birlikte, Türkiye genelindeki ATM'lerde önemli değişiklikler yaşanacak. Enflasyonun etkisiyle alınan bu kararlar, hem banka veznelerindeki nakit işlemleri hem de ATM'lerdeki para çekme ve yatırma işlemlerini kapsıyor.

Bankalar, önceden belirlenen 10 bin TL'lik banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini ciddi bir şekilde artırarak 20 bin TL'ye çıkardı. Ancak, belirlenen bu tutarın altında kalan miktarların artık şubelerden çekilip yatırılmasına izin verilmeyecek.

Özellikle dikkat çeken bir diğer değişiklik ise ATM'lerde geçerli olacak banknotlarda yaşandı. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ATM'lerden 10 TL'lik banknotlar artık geçersiz sayılacak. Bu değişikliğin arkasında, 10 TL'nin alım gücünün hızla azalması ve artan 200 TL kullanımının etkisi olduğu belirtiliyor.

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ATM'lerden 10 TL'lik banknotun kalktığını duyurdu.

Babuşçu, alım gücünün hızla azalmasıyla birlikte bankaların önemli bir değişikliğe gittiğini belirterek, "Son dönemde artan 200 TL kullanımı ve 10 TL'nin alım gücünün tamamen azalması, bankaların ATM'lerine para temin etmekte zorluk yaşamasına yol açtı. Bu nedenle bankalar, ATM'lerdeki 10 TL'lik banknotları kaldırdı" dedi.

Bankaların bu önemli adımları, ekonomik koşullardaki değişikliklere adapte olma çabası olarak değerlendiriliyor. Bu kararlarla birlikte, nakit işlemlerinde ve ATM kullanımında vatandaşların yeni düzenlemelere dikkat etmeleri önem arz ediyor.