Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat - Kayseri Yolu Battal Köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında ölü sayısının 2’ye yükseldiğini söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin ile birlikte meydana gelen otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti.

Kazada yaralanan ve Sorgun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret eden Valimiz Özkan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Yozgat - Kayseri Yolu Battal Köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında; hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan Sorgun Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir vatandaşımız daha vefat etmiş, can kaybımız maalesef 2’ye yükselmiştir. Diğer yaralı vatandaşlarımızın tedavileri, Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.