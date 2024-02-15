Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar mevkidaşı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.