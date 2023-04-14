Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesinde seçim karargahı açılışı öncesi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde adaylarının belli olması ile birlikte seçim çalışmalarına başlayan MHP Yozgat teşkilatı yarın saat 17.00’da 28. Dönem Aday Tanıtımı ve Seçim Karargah açılışı programı düzenleyecek.

Açılış programına tüm vatandaşları davet eden MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Geçtiğimiz hafta genel merkezimiz tarafından 28. Dönem Milletvekili Adaylarımızın listesi belli oldu. Bizler seçim çalışmalarımıza bir yıl öncesinde start vererek birçok çalışma gerçekleştirdik. 7 Nisan tarihinde milletvekili adaylarımızın belli olması ile birlikte de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugüne kadar merkez ve ilçelerimizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Seçim çalışmalarımız kapsamında yarın saat 17.00’da 28. Dönem Aday Tanıtımı ve Seçim Karargah açılışı programını gerçekleştireceğiz. Aday Tanıtımı ve Seçim Karargah açılışının ardından Cumhuriyet Meydanında iftar programımız olacak. Ben bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımızı Aday Tanıtımı ve Seçim Karargah açılışı ve iftar programımıza davet ediyorum” dedi. Haber Merkezi