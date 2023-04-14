Yozgat’ta düzenlenen İmam Hatip Okulları mesleki yarışmalar il finallerinde Furkan Akça Genç sadâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arası mesleki yarışmalar il finali Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde yapıldı.

İmam Hatip Liseleri arasında Kur’an’ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması, Genç Sadâ Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması, Genç Hatipler Hutbe Yarışması ve Genç Bilaller Ezanın Güzel Okuma yarışması olmak üzere 4 branşta yarışmalar düzenlendi.

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda 12 Nisan 2023 günü düzenlenen yarışmalarda Furkan Akça Genç sadâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında il birincisi oldu.

Kur’an’ın Genç Muhafızları Hafızlık yarışmasında Hafız Emre Duygu il birincisi olurken, Genç Hatipler Hutbe Yarışmasında ise Hafız Ahmet Veysel il birinciliğini yakaladı. Genç Bilaller Ezanın Güzel Okuma yarışmasında ise Hafız Ömer Faruk Karadavut İl İkincisi oldu.

İmam Hatip Ortaokullar arası ise Kur’an’ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması, Genç Sadâ Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması ve Genç Bilaller Ezanın Güzel Okuma yarışması olmak üzere 3 branşta yarışmalar düzenlendi.

“HEDEFİM BÖLGELER ARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLMAK”

Genç sadâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında il birincisi olan Furkan Akça yarışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim müdürlüğü işbirliği ile her yıl düzenli olarak Yozgat il ve ilçeleri arasında yapılan jüri üyeleri Yozgat İl Müftülüğü hafız hocalarından oluşan liseler arası yarışmada kuranı kerimi güzel okuma yarışmasında birinci oldum. İnşallah hedefim bölgeler arası yarışmada da birinci olarak hem Yozgat’ımızı hem bana emek veren başta anne babam ve tüm öğretmenlerimi ve okulumu en güzel şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

Beni birinciliğe layık gören, gerek arayarak gerek mesaj atarak başarı dileklerinde bulunan eğitimime bu günlere gelmeme katkı sunan tüm büyüklerime çok teşekkür ediyorum diyen Akça; “Ben bir imam hatip lisesi öğrencisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da bir imam hatipli olması, ben ve benim gibi birçok arkadaşımı motive ediyor gerek ailemden aldığım terbiye gerekse okulumda öğretmenlerim tarafından öğretilen vatan ve millet sevdalısı bir genç olarak ilerleyen yıllarda da güzel bir üniversite kazanarak ekmeğini yediğim vatanıma en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Haber Merkezi