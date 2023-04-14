Konuklar Kasabasından, Menteşe Köyünden, Karakışla Köyünden ve Günyayla Köyünden İlçe merkezinde Lise öğrenimi gören öğrenciler annelerinin hazırladığı yemekleri yiyerek oruçlarını tutsunlar diye Ramazan ayı boyunca Belediye Minibüsü ile ücretsiz olarak her gün istisnasız evlerine taşındılar.

Başkan Muammer Çetin kendisinin de dışarıda öğrenciler hayatı geçirdiğini söyledi. Başkan Çetin, “Tüm lise öğrencilerin annelerinin hazırladığı yemeklerle hem iftar etsinler, hem de sahurlarını yapsınlar” dedi.

Başkan Çetin, öğrencilere yönelik olarak yaptıkları bu hizmetin bu yıldan sonra da devam edeceğini söylerken, ihtiyaç sahibi kasabalıları da unutmadıklarını ifade etti.

Ramazan ayında kumanya yerine alışveriş kartı verdiklerini söyleyen Çetin; “Beldemizde ikamet eden ve benim ihtiyacım var diyen 90 vatandaşımıza limiti 400 lira olan alışveriş kartını takdim ettik. Kendileri gidip ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yapıyorlar” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı hibe karşılığı toplamda 800 bin liralık kilit parke ve 200 bin liralık duvar yapımı için ihale sürecinin başladığını bildiren Başkan Çetin, yol ve duvar yapımı işlerine kaldıkları yerden davam edeceklerini ifade etti.

Yol kenarına 50 adete yakın çam ağacı dikildiğini söyleyen Başkan Çetin, Bir taraftan kasabanın sorunlarını çözerken, diğer taraftan da kasabanın güzelleşmesi için elinden geleni yaptıklarını bildirdi.

Taziye evinin tam kapsamlı olarak hizmete açıldığını belirten Çetin, “Vatandaşımız bu hizmete alıştı, taziye evinin her türlü ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yaz boyunca durmadan, usanmadan hizmetimize devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi