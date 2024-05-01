Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik denetimleri devam ediyor.

Denetimler havadan ve karadan trafik ekiplerince yapılıyor.

Ekipler denetimlerde emniyet şeridi ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve kırmızı ışık ihlaline dikkat ediliyor.

“TRAFİK KURALLARINA UYMAK HAYAT KURTARIR”

“Her trafik kuralı, en az bir hayat kadar değerlidir. Lütfen trafik kurallarına uyalım” uyarısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Havadan ve karadan trafik denetimlerimiz devam ediyor ve devam edecektir. Canlarımızın yanmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet güçlerimizin çabalarına destek olmak, hepimizin sorumluluğundadır. Unutmayalım ki trafik kurallarına uymak hayat kurtarır” ifadeleri kullanıldı.