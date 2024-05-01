Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Zekâ Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol ile Türkiye genelinde, Yozgat ve İlçelerde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvaları düzenlendi.

Yozgat Merkez İlçe İlkokul ve Ortaokullarında toplam 5 farklı kategoride düzenlenen 'Kutu Oyunlarında', Merkezde 15 okul, 145 öğrenci, 25 hakem, 2 masa hakemi, başhakem ve yardımcısının katılımıyla yapılan turnuva, Merkez Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilerek, turnuvaları kazanan öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, turnuvada görev alan hakemlere teşekkür ederek, Akıl ve Zeka Oyunları Müsabakalarına katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti.