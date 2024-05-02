Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı trafik kazası neticesinde aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atatürk Yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.B. yönetimindeki Fiat marka 06 BY 1316 plakalı otomobil, yağmurun da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Yozgat Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA