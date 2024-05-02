Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (8)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:56     05:33     12:43     16:32     19:43     21:13

Akdağmadeni    03:53     05:29     12:38     16:28     19:38     21:08

Aydıncık             03:53     05:30     12:41     16:31     19:42     21:12

Boğazlıyan         03:57     05:32     12:41     16:30     19:40     21:08

Çandır                 03:56     05:31     12:40     16:29     19:39     21:08

Çayıralan            03:55     05:30     12:39     16:28     19:38     21:07

Çekerek              03:52     05:30     12:40     16:30     19:41     21:11

Kadışehri            03:52     05:29     12:39     16:29     19:39     21:09

Saraykent           03:54     05:30     12:40     16:29     19:40     21:09

Sarıkaya              03:55     05:31     12:41     16:30     19:40     21:09

Yozgat hava durumu 02 Mayıs 2024 Yozgat hava durumu 02 Mayıs 2024

Şefaatli                03:58    05:34     12:43     16:32     19:42     21:12

Sorgun                03:55     05:31     12:41     16:31     19:41     21:11

Yenifakılı            03:58     05:33     12:42     16:31     19:41     21:09

Yerköy                03:58     05:34     12:44     16:33     19:44     21:13

Kaynak: Haber Merkezi