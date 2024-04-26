ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Sınava 115 bin 146 adayın başvurduğu belirtilirken, 1284 binada ve 25 bin 53 sınav salonunda gerçekleştirileceği ifade edildi. Adaylar, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testlere tabi tutulacaklar. Sınav, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adaylara açık olacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların engel gruplarına uygun testlere tabi tutulacağını belirtti. Buna göre, 4 bin 507 aday işitme-1 testine, 20 bin 487 aday zihinsel engelli testine ve 90 bin 152 aday genel-görme-işitme-2 testine girecekler. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Süre olarak 60 dakika tanınacak olan bu testlerde, engel gruplarına göre ek süreler de sağlanacak.

Başvuran adayların dağılımına göre, 72 bin 67 aday ortaöğretim, 22 bin 95 aday lisans ve 20 bin 984 aday ön lisans düzeyinden başvuru yaptı. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel gruplarına uygun olarak hazırlanan soru kitapçıkları, sınavın adil ve eşit bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

EKPSS'nin amacı, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesine olanak tanımak ve toplumsal hayata daha fazla katılım sağlamaktır. Bu bağlamda, ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylara uygun sınav ortamı sağladıklarını vurguladı. Tekli ve toplu salonlarda sınava girecek adayların sayılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Sınavda adaylara sunulacak kitapçıkların puntoları da belirtildi. Buna göre, 109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Ayrıca, sınav sürecinde okuyucu ve işaretleyici yardımı alacak adayların sayıları da belirlendi. ÖSYM temsilcilerinin sahada görev alarak sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip edecekleri ifade edildi.

EKPSS, 28 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak. Kimlik kartı sorunu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı da duyuruldu.

ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği diğer iki elektronik sınava da değinildi. Cumartesi günü e-YDS/4 İngilizce ve pazar günü e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca sınavlarının yapılacağı belirtilirken, bu sınavlara katılacak aday sayısı ve sınav salonlarının bilgileri paylaşıldı. Sınavlarda emniyet dahil 486 görevlinin yer alacağı ve sınavların 13.45'te başlayıp 16.45'te sona ereceği belirtildi.