Millet İttifakının Yozgat’ta İYİ Parti listesi üzerinde anlaşma sağlaması ile liste belirlendi. İYİ Parti ortak listesinde Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Lütfullah Kayalar birinci sıradan, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ikinci sıradan, DEVA Partisi eski il başkanı, iş insanı İsmail Yılmaz üçüncü sıradan aday gösterilirken listenin dördüncü sırasında Nafiye Balçık yer aldı.

İLK DUYURAN İLERİ

7 Nisan Cuma günü “Yozgat’ta Ortak Liste” başlığıyla verdiğimiz haberde, CHP ve İYİ Parti’nin Yozgat’ta ortak liste üzerinde anlaştığını listenin birinci sırasında Kayalar’ın, ikinci sırasında ise Keven’in yer alacağını okurlarımızla paylaşmıştık. Yasin Nazım Kayhan