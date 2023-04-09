AK Parti’de liste başını TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül aldı.

Toplam 60 kişinin başvuruda bulunduğu yarışta birinci sırayı TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, ikinci sırayı Sorgun ilçesinde tanınmış genç iş insanlarından Süleyman Şahan, üçüncü sırayı AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MYK görevlerinde bulunan ve daha önce de milletvekili adayı olarak gösterilen İskender Minar, dördüncü sırayı ise AK Parti’nin çeşitli kademelerinde ve genel merkez gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevinde bulunan Yusuf İbiş aldı.

28'inci dönem AK Parti Yozgat Milletvekili adayları şu şekilde açıklandı:

1- Abdulkadir Akgül

2- Süleyman Şahan

3- İskender Minar

4- Yusuf İbiş

Alpaslan Demir