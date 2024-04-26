Milletvekili Lutfullah Kayalar, “Merkez sağın seçmeni var partisi yok. İYİ Parti, merkez sağa konumlanırsa kendisi ve Türkiye için çok büyük hizmette bulunur, heyecan yaratır” dedi.

Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmasının ardından hafta sonu yeni liderini seçecek İYİ Parti’den dikkat çekici bir çıkış geldi. ANAP hükümetlerinde bakanlık yapmış olan Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, İYİ Parti’nin “merkez Sağ” çizgisinde konumlanması gerektiğini ve çok sayıda milletvekilinin de kendisi gibi düşündüğünü söyledi.

“MERKEZ İŞİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİDİR”

Habertürk Televizyonunda Mehmet Akif Ersoy’un sorularını cevaplandıran Lutfullah Kayalar, kongre sonrası yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söylerken, İYİ Parti’nin kimliğinin ne olduğu konusunda çok sayıda partilinin net bir cevap veremediğini vurguladı. Kongre’nin aceleye getirildiğini de söyleyen Kayalar şu mesajları verdi: “Bu kongre hayati bir kongredir, merkez işi Türkiye için önemlidir. Kongreden sonra yeni bir dönem başlıyor. Merkez siyaset damarının üzerine oturmaya en yakın parti de İYİ Parti’dir. Bunu değerlendirebilir ise İYİ Parti kendisine ve Türkiye’ye çok büyük hizmette bulunur. Önce buna inanmalı sonra programa konmalıdır. Ondan sonra da halkımıza açılacaksınız, inandıracaksınız. Bu heyecan yaratır.”

İYİ Parti’nin merkez sağda konumlanması gerektiğinin altını çizen Kayalar, “Kongre sonrası yeni yönetimin partimizi nasıl yönlendireceği, nasıl bir yol haritası çizeceği, nasıl bir istikamet tayin edeceği çok önemlidir. Benim görüşüm merkez sağ ya da merkezde siyaset yapan parti olarak konumlanmamız. Merkez siyasete yön veren demokrasiye, liberal ekonomiye, insan haklarına, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne bağlı milliyetçilik ve maneviyatçılıkta ideolojik davranmayan mutedil, makul, Türkiye’yi kalkındırıcı, ülkeyi kamplara bölen kavgacılıktan uzak duran bir parti olmamızdır” diye konuştu.

“MESELE BİR ŞEY OLMAK DEĞİLDİR, MESELE BİR ŞEY YAPMAKTIR”

Kayalar son olarak, “İYİ Parti yeniden toparlanabilir. Önce kendinize inanacaksınız sonra inandığınızı söyleyeceksiniz sonra da inandıracaksınız, siyaset budur. Bunu yapabiliyorsanız ayakta kalırsınız. Benim siyaset anlayışım şudur: Mesele bir şey olmak değildir, mesele bir şey yapmaktır. İnanmadığınızı inandıramazsınız. Merkez politika uygulanır ise Türkiye’nin radikalleşmesi olmaz, partilerin radikalleşmesi Türkiye’ye fayda getirmez, merkez sağ toparlanmaz ise de radikalleşmenin önüne geçilemez. Alternatifi olamayan lider, alternatifi olmayan çözümler, alternatifi olmayan partiler olmaz. İdeolojiler dönemi bitmiştir” dedi.