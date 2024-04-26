Sarıkaya’da 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulu, TÜBİTAK’ta büyük başarı elde etti.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Arası Proje yarışmasında Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulu öğrencileri Hayrullah Uslu ile Muhammed Kaya tarafından hazırlanan "Yönetmen ve Senarist Benim Kısa Filmle Değerlerimi Öğrenirim" projesi, Kayseri'de düzenlenen bölge finallerine 3. olarak ödül almaya hak kazandı.

Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir yaptığı açıklamada, “Yozgat genelinde ödül alan tek projede emek veren Okul Müdürü Gökhan Özkan, Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Düğer, okul idarecileri ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.