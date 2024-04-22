Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Mesai saati gözetmeksizin çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Arslan, cumartesi, pazar demeden işlerinin başında olacaklarını bildirdi.

Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz cumartesi, pazar demeden, mesai saati saymadan sadece işimizle uğraşıyoruz. Kaybedecek bir dakikamız bile yok, kısır, gereksiz tartışmalarla da uğraşamayız. Yozgat halkı, kaybedilen zaman ve imkânın telafisini bekliyor bizlerden. Halk bunun için gayret eden, yardımcı olanı da, çelme takmak isteyenleri de çok iyi biliyor. Çağrım şudur, gelin birlikte iyilik ve güzelliklere imza atalım” ifadelerine yer verdi.