Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan Başkan Kazım Arslan, şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 104’üncü yılını milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin bağımsızlığını amaçlayan tüm düşünceleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplamış ve milli egemenliği ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynı zamanda 23 Nisan’ı, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak ilan etmiş ve ülkemizin geleceğinin çocuklarımızın ellerinde şekilleneceğini teyit etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak, herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.