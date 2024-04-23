İç Anadolu Bölgesinde Yozgat ve çevre illerin merkezleri olmak üzere sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği beklenmektedir. Başta il merkezlerimiz olmak üzere bölge genelinde hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgârın ise genellikle güney-güneybatı yönlerden eseceği, çarşamba ve perşembe günleri yer yer kuvvetli (ani rüzgâr hızı 40-60 km/sa) olacağı öngörülmektedir.

Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar:

23 Nisan 2024 Salı günü; Kayseri 9°C - 28°C, Kırşehir 12°C -26°C, Nevşehir 11°C -25°C, Sivas 8°C 26°C, Yozgat 9°C -23°C.

24 Nisan 2024 Çarşamba günü; Kayseri 11°C -32°C, Kırşehir 14°C - 31°C, Nevşehir 16°C -30°C, Sivas 9°C -30°C, Yozgat 12°C -29°C.

25 Nisan 2024 Perşembe; Kayseri 11°C - 32°C, Kırşehir 14°C - 27°C, Nevşehir 17°C -30°C, Sivas 10°C - 31°C, Yozgat 14°C - 26°C.

26 Nisan 2024 Cuma; Kayseri 13°C -29°C, Kırşehir 15°C - 27°C, Nevşehir 20°C -30°C, Sivas 12°C -30°C, Yozgat 16°C - 28°C.”