Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Altınkaynak, “Bağımsızlığı karakter edinmiş, ezelden beri hür yaşamış ve gelecekte de hür yaşama azim ve iradesinde olan necip milletimizin 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tutkuya dönüşen bağımsızlık mücadelesinin en önemli kararlarından birisi olan TBMM 'nin açılış yıl dönümünü hep birlikte, bir defa daha huzur ve coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Altınkaynak konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bugün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümüdür. Bağımsızlığı karakter edinmiş, ezelden beri hür yaşamış ve gelecekte de hür yaşama azim ve iradesinde olan necip milletimizin 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tutkuya dönüşen bağımsızlık mücadelesinin en önemli kararlarından birisi olan TBMM 'nin açılış yıl dönümünü hep birlikte, bir defa daha huzur ve coşku içerisinde kutlamanın mutluluğu ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstiklal mücadelemizin başarıya ulaşması için tek çözüm yolunun Milletin egemenliğini, milletin iradesini dikkate alarak yeni kurulacak Türk Devleti'nin milli egemenlik, millî irade gibi esaslara dayanmasının gerekliliği ve zaruretine inanan Atatürk; Amasya Genelgesi ile ilan olunan Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İlkesinden hareketle bu süreçte Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemiş ve bu ilke, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ve yeni Türk Devleti'nin temelini teşkil etmiştir. Millet, kendisini oluşturan bireylerin toplamından farklı olarak onların birleşip, kaynaşmasından oluşmuş ve ortaya çıkmış, bağımsız bir kişiliği olan en gelişmiş toplum düzenidir. Egemenlik ise milletin genel ve bölünmez iradesidir. Bu nedenledir ki; egemenliğin bir şahsa veya zümreye ait olması ile milli egemenlik asla bağdaşmaz. Çünkü, milletin dahil edilmediği ve katılmadığı kararların milletin kişiliğini ve iradesini hiçe saymak anlamına geleceği bir gerçektir. Milletin iradesinin kurumsallaşması ve hakim kılınmasını hedefleyerek, TBMM'nin açılış gününün Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesi oldukça anlamlıdır. Bu nedenledir ki sizler, milletimizin gurur kaynağı, sevinci ve geleceğisiniz. Sizler vatan toprağının en güzide çiçeklerisiniz. Bizim gayemiz ise hep çiçekler kadar güzel ve güleç kalmanızı sağlamaktır. Bu coşku ve bu sevinç yüreğinizden hiç eksik olmasın. Sizlere gülmeyi, sevmeyi ve sevinmeyi hak ettiren bir ecdadın torunları olduğunuzu asla unutmayın. Her gününüzün 23 Nisan kadar coşkulu, gözünüzün, gönlünüzün ve geleceğinizin daha da aydın olması dileği ile saygılar sunarım.”

Programda Cumhuriyet Ortaokulu ve Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrenciler tarafından okunan şiirler ve halk oyunları ile Sakarya İlkokulu İzci Grubunun gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Alay Komutanı Albay Necdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı.