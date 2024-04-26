TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, kariyer planlama dersi kapsamında düzenlenen “Sektör Günleri” etkinliğine katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Şimşek’in moderatörlüğünde, “Sektör Günleri” etkinliğine Abdullah Abdülkadir Karaduman bilgi verdi.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman yaptığı açıklamada, “Sektör Günleri etkinliğinde öğrencilere gönüllülük çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarında kariyer fırsatları, TEMA Vakfı’nın kuruluş öyküsü, misyonu, vizyonu, değerleri ve Yozgat’taki faaliyetlerimizi anlattık. Gençlerle eğitim, kırsal kalkınma, toprak, biyolojik çeşitlilik vb. konulardaki çalışmalarımızı konuştuk ve ilham verici bir etkinlik gerçekleştirdik”