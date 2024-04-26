Sorgun Müftülüğü tarafından etkili hutbe sunumu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Müftülük personeline yönelik hizmet içi eğitim programları çerçevesinde, "Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu dini konularda aydınlatmada en önemli yollarından birisi de hutbelerin muhatap kitleye etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmaları. Sorgun Müftüsü İsa Yaykın tarafından ilçe merkezinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara, Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Semineri verildi.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 4 gün süren seminere katılan personele "İrşat Yöntemi Olarak Hutbe ve Hatiplik, Hutbe Adabı, Hatibin Temel Nitelikleri, Ses ve Nefes Kullanımı, Türkçeyi Kullanma ve Güzel Konuşma Becerisi, Hutbe Sunumunda Yapılan Yaygın Hatalar ve Hutbe ile İlgili Fıkhi Konular” başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Müftü Yaykın, seminere katılan herkese teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.